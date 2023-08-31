В Казани намерены создать научный кластер по синтезу химической продукции из нефти

Кластер позволит ускорить развитие технологий синтеза полезных компонентов для пищевой промышленности и фарминдустрии: ингредиентов для красителей и добавок, производства обезболивающих, успокоительных и жаропонижающих лекарств

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Технологический центр "Газпромнефть - промышленные инновации" инициировал создание в Казани научно-исследовательского кластера, который займется синтезом из нефти малотоннажных химических продуктов: различных реактивов, растворителей и других видов химических соединений, которые используются при производстве бытовых товаров.

"Синергия с наукой и другими отраслями ускорит появление новых производственных цепочек. Это напрямую отразится на продуктовой линейке химической промышленности в России, на себестоимости конечных товаров, которые получает потребитель. Мы видим большие перспективы сотрудничества с учеными Татарстана и в других направлениях. Например, это касается проведения исследований новых направлений нефтехимии и полимеров, а также совместной подготовки и трудоустройства молодых специалистов", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - промышленные инновации" Михаил Никулин.

В этот кластер войдут лаборатории Казанского федерального и Казанского национального исследовательского технологического университетов. Он позволит ускорить развитие технологий синтеза полезных компонентов для пищевой промышленности и фарминдустрии: ингредиентов для красителей и добавок, производства обезболивающих, успокоительных и жаропонижающих лекарств.

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин отметил, что новое соглашение позволит расширить направления совместной работы. По его мнению, малотоннажная химия является одним из приоритетных направлений для университета. "Оно очень важно в современных условиях, когда мы решаем задачу технологического суверенитета нашей страны", - подчеркнул он.

По словам Юрия Казакова, ректора Казанского национального технологического университета, вуз уже реализует ряд совместных проектов с технологическим центром "Газпром нефти" в области фармасинтеза, в планах партнеров находятся проекты по малотоннажной химии.

Технологический центр "Газпромнефть - промышленные инновации" продолжает расширять сеть партнерских лабораторий и сотрудничество с производителями медикаментов по всей стране. Помимо нового научного кластера в Татарстане уже запущены крупные проекты с научными институтами и компаниями в Северо-Западном регионе. Также ведется подготовка к открытию собственного лабораторного комплекса "Газпром нефти" для испытания новых технологий на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.