Между Гонконгом и материковым Китаем отменили более 300 поездов из-за супертайфуна "Саола"

Железнодорожный оператор MTR также отметил, что в будущем могут отменить и другие рейсы

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 325 железнодорожных рейсов между Гонконгом и материковым Китаем были отменены из-за приближения супертайфуна "Саола". Об этом сообщила гонконгская железнодорожная корпорация MTR.

"Тайфун может повлиять на железнодорожное сообщение на участке до материка в ближайшие несколько дней", - сказано в заявлении компании. По последним данным, отправление 30 поездов было отменено в четверг и еще 149 - в пятницу. Также с 2 по 4 сентября не состоятся в общей сложности 146 рейсов.

Железнодорожный оператор также отметил, что в будущем могут быть отменены и другие рейсы, и попросил пассажиров регулярно проверять информацию на электронном табло.

По последним данным, супертайфун "Саола" находится в 360 км от города и продолжает приближаться со скоростью 10 км/ч. Его радиус составляет около 180 км, а скорость порывов ветра достигает 63 м/с. Ожидается, что ближе всего от города "Саола" будет находиться с вечера 1 сентября до утренних часов 2 сентября. Как сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут".

Власти Гонконга отменили занятия в школах 1 сентября - в день начала учебного года, перевели на режим повышенной готовности несколько сотен сотрудников экстренных служб и призвали жителей без острой необходимости не покидать свои дома.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" стал девятым по счету в этом сезоне. 27 августа он усилился до супертайфуна.