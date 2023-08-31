Компании Подмосковья экспортировали во Вьетнам продукцию на сумму более 565 млн рублей

В частности, предприятие "Твинс Тэк" из Ленинского округа поставило в страну косметику более чем на 4 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компании Подмосковья с 2020 года экспортировали продукцию во Вьетнам на общую сумму более 565 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"С 2020 года подмосковные компании экспортировали во Вьетнам продукцию на 565,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что, в частности, компания "Твинс Тэк" из Ленинского округа в рамках подписанного контракта поставила во Вьетнам косметику более чем на 4 млн рублей.

"Подмосковные экспортеры продолжают осваивать рынок Вьетнама. Благодаря содействию специалистов Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда ВЭД) компании из нашего региона подписали 13 экспортных контрактов, поставив партнерам из этой страны продукцию собственного производства: косметику, бытовую химию, средства для дезинфекции и многое другое", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.