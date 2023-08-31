В ЦБ рассказали о самых распространенных схемах похищения денег со счетов в сети

Ими стали фишинг, атаки в родительских чатах и предложения работы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кибермошенники активно используют актуальные в преддверии начала учебного года темы, чтобы похитить деньги со счетов детей и родителей, о самых распространенных схемах рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Первый распространенный прием мошенников - фишинг. Злоумышленники подделывают как отдельные сайты, где продаются товары к школе, так и маркетплейсы, копируя дизайн, выставляя привлекательные цены ниже рынка, заманивая скидками.

Еще один способ - атаки через открытые родительские чаты. Аферисты могут присылать ссылки на псевдо-опросы или конкурсы, на сбор денег или акции, якобы согласованные с администрацией чата. Если есть ссылка для перевода средств, то ввод платежных данных приведет к краже денег со счета. При просьбе пройти опрос или проголосовать в конкурсе могут попросить ввести код подтверждения из СМС, который на самом деле приводит к привязке аккаунта к другому номеру, с украденного аккаунта аферисты могут просить денег у людей из списка контактов либо распространять ссылку с вредоносным ПО. Помимо атак на родителей, существуют схемы, направленные непосредственно на молодежь, в том числе еще школьников - старших подростков.

В популярных мессенджерах также встречаются разные предложения "легкого" заработка, в том числе предложения обналичить деньги с "Пушкинской карты", что невозможно сделать законными способами, заработать на псевдо-инвестициях или вложить деньги в некие несуществующие криптобиржи. Зачастую, такие псевдо-инвестиционные проекты собирают деньги с участников и закрываются. В более опасных схемах подросткам предлагают за процент быть посредниками или курьерами при передаче денег, заработанных нелегальным путем. Участие в подобных схемах может грозить уголовной ответственностью.

Советы эксперта Банка России

"Современные дети, подростки - это поколение людей, которые относятся к виртуальному пространству с доверием, они привыкли общаться с онлайн-собеседниками, не зная, кто находится по ту сторону экрана, поэтому легко могут стать жертвами манипуляций кибермошенников", - объясняет эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Кроме того, эксперт отмечает, что молодые люди очень активно пользуются современными технологиями, зачастую сами учат этому родителей, поэтому им сложно обращаться к опыту старших родственников, прислушиваться к их советам, которые в случаях с методами социальной инженерии могут быть очень полезными. Пользоваться финансовыми инструментами современные дети начинают рано, а значит и кибергигиене нужно учиться как можно раньше.

"Для покупок в сети обязательно заведите себе отдельную, например, виртуальную карту, установите на ней лимит трат или кладите деньги непосредственно перед покупкой. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, а еще лучше - установленными заранее официальными приложениями, например, любимых магазинов или агрегаторов предложений флористов - так канал связи между приложением и сервером магазина будет надежно защищен, и вы не попадете к мошенникам", - советует эксперт.