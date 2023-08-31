Путин поручил оперативно выбрать оптимальные решения для газификации в Красноярском крае

По словам президента России, граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация является ресурсом для экономики, решения экологических проблем и для индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил оперативно выбрать оптимальные решения по газификации Красноярского края - с учетом "Силы Сибири - 2" или независимо от этого проекта.

"Особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, ее можно провести как на базе мощности проектируемого газопровода "Сила Сибири - 2", так и в качестве независимого проекта", - сказал президент, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития региона. "Нужно оперативно выбрать оптимальное решение", - поручил президент, отметив, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация является ресурсом для экономики, решения экологических проблем и для индивидуального жилищного строительства.

Путин также отметил, что необходимо обеспечить развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Красноярского края, причем не только в ведущих промышленных центрах, но и в относительно небольших городах, которые активно развиваются рядом с крупными предприятиям. Президент уточнил, что имеет в виду повышение качества медицинских услуг, обновление школ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры спорта и здорового образа жизни. Он напомнил, что для регионов было запущено так называемое инфраструктурное меню, включающее возможность получения казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов, выделение средств из Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий. "В Красноярском крае эти ресурсы также должны пойти на ремонт коммунальных сетей, обновление общественного транспорта и другие цели, которые напрямую определяют качество жизни людей", - отметил Путин.

Российский лидер сделал акцент на том, что развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты вместе с экологической обстановкой, качеством воздуха в городах и селах, должны отвечать современным стандартам. "Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой, если позволено будет так сказать, и благополучной. Именно оценка гражданами является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд всех уровней власти", - подытожил Путин.