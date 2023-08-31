Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае

Строительство самого северного моста через реку началось в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста - самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.

"Разрешаю", - сказал Путин, после чего по мосту началось движение транспорта. Глава государства по ВКС коротко пообщался со строителями моста и поблагодарил "всех, кто работал на этом сложном объекте и добился такого замечательного результата".

По словам врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, мост даст дополнительный импульс для развития малого бизнеса. "Предприниматели смогут оперативно переезжать с одного берега на другой, доставлять необходимые товары", - отметил он.

Строительство сооружения началось в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Сумма инвестиций составила порядка 7 млрд рублей.

Возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в Красноярском крае и будет способствовать росту добычи золота и заготовок древесины.