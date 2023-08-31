Более 230 самолетов Superjet 100 выпустили с начала их производства

В пресс-службе Ростеха сообщили, что самолеты доказали свою надежность и экономическую эффективность

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 230 российских авиалайнеров Superjet 100 выпущено с начала их производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"С момента начала производства было выпущено более 230 самолетов Superjet100. Они доказали свою надежность и экономическую эффективность, в том числе после начала СВО, когда нагрузка на них значительно выросла", - рассказали там.

Самолет поставляется авиакомпаниям с 2011 года, уточнили в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что частота полетов Superjet 100 близка к показателям западных лайнеров. Так, в настоящее время средний налет самолетов этого типа в авиакомпании Red Wings составляет около 400 часов в месяц, по отдельным судам - 450 часов. Таким образом, они находятся в воздухе почти по 15 часов в сутки.

О самолете

SSJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Относится к семейству региональных судов. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

Ранее в августе опытный образец импортозамещенного SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера использованы франко-российские двигатели SaM146. Второй образец скоро начнет программу испытаний с отечественными двигателями ПД-8.