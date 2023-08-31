Путин "успокоил" Силуанова, что новый мост в Красноярском крае построили без лишних трат

Как отметил президент, рабочие в регионе на месте ждут открытия объекта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что новый Высокогорский мост через Енисей в Красноярском крае построили с опережением сроков и без превышения сметы. Глава государства по ВКС проводит совещание по развитию региона.

Открывая совещание, Путин обратил внимание, что в Красноярском крае уже поздний вечер, но рабочие на месте ждут открытия объекта. "Я спросил [врио губернатора края Михаила Котюкова] - уже поздновато у вас там, смотрю, рабочие стоят. Он говорит - они ребята крепкие, привыкли работать и днем, и ночью, раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает", - рассказал президент.

Он добавил с улыбкой: "Поэтому [главу Минфина] Антона Германовича Силуанова можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет".

Строительство сооружения началось в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Сумма инвестиций в проект составила порядка 7 млрд рублей.

Возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в Красноярском крае и будет способствовать росту добычи золота и заготовок древесины.