Подмосковье сохранило лидерство в России по экспорту кисломолочной продукции

В этом году регион экспортировал почти 28 тыс. тонн продукции на общую сумму $37 млн

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московская область заняла первое место в России по объемам экспорта кисломолочной продукции по итогам семи месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"За семь месяцев 2023 года Московская область заняла первое место в России по объемам экспорта кисломолочной продукции. За это время регион экспортировал почти 28 тыс. тонн продукции на общую сумму $37 млн", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

Он отметил, что в этом году на 67% увеличились поставки подмосковной кисломолочной продукции в Израиль. На 38% выросли поставки в Туркмению и на 31% - в Грузию. Наибольший объем товаров отправлен в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

В пресс-службе также рассказали, что по итогам прошлого года в Московской области было произведено более 376 тыс. тонн кисломолочной продукции. Доля региона в общероссийском объеме составила почти 15%. В прошлом году регион также являлся лидером в стране по экспорту кисломолочной продукции.