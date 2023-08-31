Путин: северный мост через Енисей обеспечит круглогодичную связь с центром золотодобычи

По словам президента, как для Красноярского края, так и для всей Сибири и страны особое значение имеет, в частности, развитие логистики и транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый мостовой переход через Енисей обеспечит круглогодичную связь с центром золотодобычи - Североенисейским районом Красноярского края. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил , открывая совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

"Мостовой переход через Енисей возле поселка Высокогорский - это самый северный мост через Енисей, и с его открытием будет налажена круглогодичная связь с Североенисейским районом, с одним из крупнейших центров нашей золотодобывающей промышленности", - сказал глава государства. "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта - инженеров, проектировщиков, строителей, - пожелать дальнейших успехов", - добавил он.

По словам Путина, для Красноярского края, да и для всей Сибири и страны особое значение имеет развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, арктических морских и речных портов, воздушных гаваней, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов. "Мы много говорим в последние годы на эту тему и много делаем. Но нужно эти набранные темпы не терять", - заключил Путин.