В Ульяновской области лакокрасочный завод на месте Hempel намерен приступить к работе

Губернатор региона Алексей Русских отметил, что необходимо сохранить предприятия иностранных компаний, ушедших из региона, обеспечив их преемственность российским бизнесом

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Российская компания "Литум", выкупившая активы датского холдинга Hempel в Ульяновской области, возобновит производство на предприятии до конца года. Об этом говорится в сообщении, распространенном Корпорацией развития региона.

"Глава региона Алексей Русских провел встречу с представителями российской компании, выкупившей активы датского холдинга Hempel на территории Ульяновской области. <…> Компания намерена возобновить производственную деятельность до конца этого года", - отмечается в сообщении.

По мнению Русских, на данный момент важно сохранить предприятия иностранных компаний, ушедших из региона, обеспечив их преемственность российским бизнесом. "При перезапуске завода большая часть коллектива продолжит работу в компании, сейчас, во время вынужденного простоя, сотрудники получают две трети заработной платы. Со своей стороны, в сегодняшних непростых условиях мы окажем всю необходимую поддержку компании, чтобы предприятие оперативно приступило к работе", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Генеральный директор группы компаний (ГК) "Литум" Андрей Дружинин отметил, что завод, как и ранее, будет выпускать лакокрасочные покрытия для различных отраслей промышленности, в том числе строительной, судостроительной, энергетической, нефтегазовой отраслей, крупных инфраструктурных объектов. Для изготовления материалов будут использоваться те же современные технологические линии и оборудование, переданные прежним владельцем.

Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин уточнил, что в регионе ведется большая работа с инвесторами, в том числе по вопросам, связанным с передачей бизнеса и перезапуском проектов. "У нас уже есть успешные примеры - на площади по производству лопастей для ветрогенераторов мы привлекли отечественного инвестора - композитный дивизион Росатома, также это группа "Арнест", возобновившая строительство завода алюминиевой банки американской компании Ball в парке "Заволжье", - процитировали Васина в корпорации.

Датский концерн Hempel весной 2022 года принял решение о завершении деятельности в России. В июле 2023 года Hempel продал завод по производству красок, расположенный в индустриальном парке "Заволжье" в Ульяновской области. Предприятие вошло в состав российской производственной компании "Литум", выпускающей лакокрасочную продукцию под брендом Litum.

О компании

ГК "Литум" - российское производственное предприятие, преемник мировых лакокрасочных компаний Jotun (предприятие в Ленинградский области) и Hempel (в Ульяновской области). В ассортимент "Литум" входят высококачественные лакокрасочные материалы и порошковые покрытия для защиты объектов промышленности от коррозии, являющиеся аналогами продукции Jotun и Hempel.