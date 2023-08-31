"Аэрофлот" до 2026 года планирует базировать в Красноярске почти 20 самолетов

По словам министра транспорта Виталия Савельева, общая сумма второй очереди реконструкции перрона аэропорта Красноярска составит 6,4 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" до 2026 года планирует использовать 18 самолетов на своей базе в аэропорту Красноярска. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по вопросам развития Красноярского края, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Группа "Аэрофлот" развернулась [в аэропорту Красноярска]. Уже авиакрыло из 6 самолетов находится в Красноярске, группа "Аэрофлот" до 2026 года увеличит авиакрыло до 18 самолетов. Это достаточно много, это авиакрыло будет работать и по международных направлениям и внутри России", - сказал министр.

Он отметил, что в скором времени взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Красноярска потребуется реконструкция. По словам Савельева, сертификат соответствия ВПП - до 14 апреля 2025 года, по предварительной оценке - безопасная эксплуатация полосы возможна до 2027-2028 годов. На реконструкцию ВПП потребуется около 8 млрд рублей (7,5 млрд рублей - строительно-монтажные работы и еще 150 млн рублей - на создание проектно-сметной документации).

"В соответствующем бюджетном цикле данная потребность в финансировании будет нами заявлена. Если можно поддержать этот подход, в противном случае - я не представляю как в Красноярске закроется аэропорт из-за того, что полоса не сможет принимать самолеты. Что касается перрона, то это скажется на развитии перевозок", - подчеркнул министр.

Более того, актуальным остается и вопрос реконструкции перрона аэропорта, развитие которого должно привести к росту пассажиропотока (в прошлом году аэропорт Красноярская обслужил чуть более 3 млн пассажиров). По словам Савельева, общая сумма второй очереди реконструкции перрона составит 6,4 млрд рублей.

"Проектно-сметная документация разработана инвестором, и необходимо также изыскать финансирование на выполнение второй очереди реконструкции. Общая стоимость реконструкции перрона - 6,4 млрд рублей, из которых федеральный бюджет - где-то 5,5 млрд рублей и еще 430 млн [рублей] должны изыскать регион и инвестор. Федеральное финансирование в настоящее время не предусмотрено", - добавил Савельев.