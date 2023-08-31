Еврокомиссар поддержал предложение Киева о субсидиях на транзит украинского зерна

Януш Войчеховский пояснил, что этот шаг поможет транспортировать в страны Африки и Азии украинское зерно, которое в настоящее время простаивает в элеваторах на территории Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский поддержал предложение Киева о субсидировании деятельности компаний, которые занимаются транзитом зерна в европейские порты на территории стран - участниц Евросоюза.

"Лучшего решения на данный момент я не вижу", - цитирует польская радиостанция Polskie Radio заявление политика в Европарламенте. Он пояснил, что этот шаг поможет транспортировать в страны Африки и Азии украинское зерно, которое в настоящее время простаивает в элеваторах на территории пяти восточноевропейских стран - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

В то же время он отметил, что подобное решение имеет смысл только в случае, если запрет на импорт украинского зерна в этих пяти странах будет продлен. Иначе же дешевое продовольствие вновь заполнит местные рынки и приведет к проблемам с закупками собственного зерна. Пятерка государств, запретивших импорт украинского зерна, уже поддержала это предложение, отметил Войчеховский.

Ранее власти Украины обратились к Европейской комиссии с предложением компенсировать расходы украинских фермеров на транспортировку зерна в европейские порты в размере €30 за тонну.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия столкнулись осенью 2022 года с острой проблемой затоваривания их рынков украинским зерном, в результате чего закупочные цены упали до опасного для местных фермеров уровня. С конца марта 2023 года эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию, разрешив только транзит. Еврокомиссия пыталась протестовать, назвав это нарушением норм единого рынка ЕС, однако под давлением аграрного лобби была вынуждена утвердить ограничения на период с 2 мая по 2 июля, а затем продлить их срок до 15 сентября.

После прекращения действия черноморской зерновой сделки поток украинского зерна в Европу по суше вырос, в результате чего Польша объявила о необходимости продлить запрет на его ввоз на ее территорию как минимум до конца года.