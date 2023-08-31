Образовательные учреждения РФ в 2023 году закупят 3,6 млн единиц учебного оборудования

Сумма закупок составит 27,57 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем закупок учебного оборудования для образовательных учреждений России в 2023 году составит 3,6 млн единиц на сумму 27,57 млрд рублей, говорится в исследовании Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Исследование представлено на пленарной сессии "Учпром - суверенная промышленность для образования", посвященной подведению итогов Национального съезда производителей учебного оборудования 2023 года, которая состоялась в пресс-центре ТАСС. "В 2023 году для образовательных учреждений закупят 3 604 006 единиц учебного оборудования на сумму 27,57 млрд рублей. Это 43% от общей потребности в оснащении", - говорится в исследовании.

Общую потребность в оснащении учебных учреждений ассоциация оценивает в 7,95 млн единиц на сумму 64,3 млрд рублей. В общем объеме закупок доля средств обучения и учебных пособий составит 43%, компьютерного оборудования - 27,82%, доля мебели и систем хранения - 24,76%, спортивного инвентаря - 2,97%.

В части закупок игр и игрушек, ассоциация отмечает рост общего числа закупок на 5% ежегодно - по словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ситуация с закупками в этой сфере стабильная.

В свою очередь, закупки учебного оборудования растут быстрее. "Строительство и оснащение школ очень сильно стимулирует этот рынок, и мы как промышленность, конечно, должны этому отвечать", - отметила Цицулина на пленарной сессии.