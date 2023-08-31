31 августа, 14:18

Путин призвал к укреплению системы подготовки кадров для региональной экономики

Президент назвал кадры одним из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики.

"Нужно укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики, объединять усилия колледжей, вузов и промышленных предприятий на базе региональных образовательных центров и научно-производственных объединений", - сказал Путин, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

По словам главы государства, именно кадры - один из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России. "Отрасли отечественной экономики, включая промышленность, АПК, туризм, сферу услуг, активно развиваются, набирают темп, и они остро нуждаются в притоке специалистов - рабочих, инженеров, управленцев и других профессионалов", - подчеркнул он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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