Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее не исключал, что РФ может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь, но уточнял, что пока говорить об этом рано

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, они будут опубликованы на следующей неделе. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", - сказал он, отвечая на вопрос Путина, удалось ли договориться с партнерами по ОПЕК о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки.

Новак ранее не исключал, что Россия может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь, но уточнял, что пока говорить об этом рано. Он добавлял, что в августе страна в полном объеме выполнила все взятые обязательства. Новак также уточнял, что Россия сокращает поставки нефти на мировой рынок по сравнению со средним значением этого показателя в мае - июне 2023 года.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с.

Ранее Новак говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе в рамках задачи по снижению поставок.