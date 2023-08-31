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обновлено 31 августа, 15:06

В Турции считают важной зерновую сделку для мировой продовольственной безопасности

По словам главы МИД республики, работа Турции в рамках возобновления сделки будет продолжена

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Возобновление зерновой сделки важно для обеспечения продовольственной безопасности. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Наша работа [в рамках возобновления зерновой сделки] будет продолжена. Это соглашение чрезвычайно важно как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира в Черноморском регионе", - утверждает Фидан.

Реализация зерновой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Россией.

В МИД РФ накануне встречи в Москве указали, что Лавров и Фидан намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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