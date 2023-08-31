31 августа, 14:36

Путин назвал интересной идею создания нового транспортного коридора через Монголию в Китай

По словам врио главы Красноярского края Михаила Котюкова, такой коридор может стать одним из самых коротких транспортных путей от Транссиба до экономически развитых районов Западного Китая

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заинтересовался идеей создания нового центральноазиатского транспортного коридора через Монголию в Западный Китай. Глава государства проводит совещание по развитию Красноярского края, с соответствующим предложением выступил врио главы региона Михаил Котюков.

"Тема интересная", - прокомментировал Путин.

Как пояснил врио главы Красноярского края, такой коридор может стать одним из самых коротких транспортных путей от Транссиба до самых экономически развитых районов Западного Китая. При этом Котюков отметил, что соответствующий вопрос требует экспертного обсуждения.

Глава Минтранса Виталий Савельев, в свою очередь, добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на транспортной комиссии при правительстве. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайМонголияКотюков, Михаил МихайловичСавельев, Виталий Геннадьевич
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