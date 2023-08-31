В Турции сообщили, что ООН подготовила новые предложения по зерновой сделке

Они могут быть базой для возобновления соглашения, считает глава турецкого МИД Хакан Фидан

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан в Москве на пресс-конференции после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Вопросы возрождения зерновой сделки были в приоритете в наших сегодняшних переговорах. У России есть требования относительно обеспечения бесперебойных поставок ее продукции и удобрений. На эти запросы важно ответить. При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке. Считаем, что это может являться хорошей базой для ее возрождения", - сказал Фидан.