Лавров заявил, что предложения Гутерриша по зерновой сделке не содержали гарантий

Глава МИД РФ отметил, что в этом послании "есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о своих новых предложениях по зерновой сделке на встрече на полях саммита БРИКС в ЮАР, но его послание не содержало гарантий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Я с ним [Гутерришем] общался несколько дней назад на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге, он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующее послание. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", - сказал он.