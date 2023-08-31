31 августа, 14:41,
обновлено 31 августа, 14:57

Лавров: Запад не хочет проявлять конструктивный подход к условиям РФ по зерновой сделке

По словам главы МИД РФ, "пока все сводится к одним обещаниям"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Страны Запада не хотят проявлять конструктивный подход к российским условиям по зерновой сделке, пока звучат только обещания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Все упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному вывозу российского зерна и российских удобрений, мешает Запад. Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход, Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям", - сказал министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация