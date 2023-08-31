Лавров: Запад не хочет проявлять конструктивный подход к условиям РФ по зерновой сделке

По словам главы МИД РФ, "пока все сводится к одним обещаниям"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Страны Запада не хотят проявлять конструктивный подход к российским условиям по зерновой сделке, пока звучат только обещания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Все упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному вывозу российского зерна и российских удобрений, мешает Запад. Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход, Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям", - сказал министр.