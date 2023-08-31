31 августа, 14:44,
обновлено 31 августа, 15:00

Лавров заявил, что продовольственного кризиса и скачка цен на продовольствие в мире нет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Никакого продовольственного кризиса в мире не наблюдается, цены на продовольствие остаются примерно на уровне 2021 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Мы сегодня турецким коллегам привели статистику и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций - прим. ТАСС), и Всемирной продовольственной программы ООН, статистику с бирж, где торгуются зерновые. Нет никакого кризиса продовольствия в мире, нет никакого скачка цен. Цены флуктуируют то вверх, то вниз, но остаются примерно на уровне, который не выше уровня цен 2021 года", - сказал он. 

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