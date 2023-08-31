31 августа, 14:44

Создание нового коридора в Западный Китай через Монголию обсудят на транспортной комиссии

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вопрос создания нового транспортного коридора из России в Западный Китай через территорию Монголии будет обсуждаться в рамках транспортной комиссии при правительстве РФ. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании по вопросам развития Красноярского края, которое поводит президент РФ Владимир Путин.

"Что касается нового коридора через Монголию в Западный Китай. <...> Мы этот вопрос будем обсуждать в рамках транспортной комиссии при правительстве у [первого вице-премьера РФ] Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал он. 

Теги:
РоссияКитайМонголияСавельев, Виталий Геннадьевич
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