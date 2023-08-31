Объем инвестиций в экономику Красноярского края превысит 13,5 трлн рублей до 2030 года

Врио губернатора региона Михаил Котюков также сообщил, что на территории края уже реализуется более 170 инвестиционных проектов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем заявленных инвестиций в экономику Красноярского края до 2030 года превысит 13,5 трлн рублей. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию края под председательством президента РФ Владимира Путина сообщил врио губернатора региона Михаил Котюков.

"Совокупный объем заявленных инвестиций до 2030 года превышает 13,5 трлн рублей. <…> Это ресурсы, которые нашими инвесторами подтверждены", - сообщил Котюков. По его словам, сейчас на территории региона реализуется более 170 инвестиционных проектов.

По словам врио губернатора, регион также активно использует инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты. Объем привлеченных средств по этому направлению составил 110 млрд рублей.