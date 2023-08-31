Лавров подтвердил готовность РФ нарастить экспорт газа в Турцию

Глава МИД РФ указал, что Москва и Анкара развивают стратегические проекты в сфере энергетики, "которые традиционно являются локомотивом" в отношениях двух стран

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом подтвердил готовность РФ нарастить экспорт природного газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного хаба.

"Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

Лавров указал на то, что Россия и Турция развивают стратегические проекты в сфере энергетики, "которые традиционно являются локомотивом" в отношениях двух стран. "Возведение всех четырех энергоблоков атомной электростанции "Аккую" идет по графику", - констатировал глава российского дипведомства.

Ранее источник в Анкаре сообщил ТАСС о том, что вопрос создания газового хаба в Турции и строительства АЭС "Аккую" могут стать одними из основных тем предстоящих переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.