В Ульяновской области бюджет региона пополнили на 1,4 млрд рублей

По словам председателя комитета областного парламента по бюджету и экономической политике Александра Чепухина, дополнительные средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед населением

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Ульяновской области на заседании в четверг приняли изменения в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласно которым он пополнится на 1,4 млрд рублей. Решение было принято единогласно.

"С учетом поступления дополнительных средств, 1,4 млрд рублей из которых приходится на собственные доходы казны, доходная часть регионального бюджета составила 88,7 млрд рублей, расходная превысила 95,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службе областного парламента.

По словам председателя комитета областного парламента по бюджету и экономической политике Александра Чепухина, дополнительные средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед населением. "Мы постепенно готовимся к выполнению всего намеченного на 2023 год, чтобы в казне не образовалось никаких финансовых дыр. <…> Уделяем внимание повышению собираемости налогов, своевременной и в полном объеме оплате труда бюджетников, финансированию всех социальных объектов на территории Ульяновской области", - приводятся слова Чепухина в сообщении.

И.о. министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова отметила, что 539 млн рублей дополнительно будет направлено министерству социального развития региона. Эти средства пойдут на поддержку ветеранов труда, семей с детьми, в том числе семей участников специальной военной операции, а также выплаты взамен земельных участков многодетным семьям и субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

Для министерства здравоохранения предусмотрено 196 млн рублей. Из них 130 млн рублей направят на содержание подведомственных учреждений, 49 млн рублей - на лекарственное обеспечение региональных льготных категорий граждан, 10 млн рублей - на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Уржумское.

Председатель заксобрания региона Валерий Малышев на заседании рекомендовал при формировании бюджета будущего года увеличить финансирование на ремонт сельских школ.