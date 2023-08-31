ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

В регуляторе объяснили необходимость этого решения снижением роста закредитованности граждан

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на IV квартал 2023 года более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, сообщил регулятор.

"Банк России установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой", - указано в сообщении.

Отмечается, что при предельный долговой нагрузке (ПДН) от 50 до 80%, МПЛ составит 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования, так же, как по займам МФО с указанным уровнем ПДН.