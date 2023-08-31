Прокуратура Болгарии проверит информацию о нарушениях при строительстве "Турецкого потока"

Информация о нарушениях, связанных с выбором исполнителя и ускоренным строительством газопровода, появилась в СМИ

СОФИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Софийская городская прокуратура (СГП) проверит распространенную в СМИ информацию о нарушениях, связанных с выбором исполнителя и ускоренным строительством газопровода "Турецкий поток" через территорию страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры.

"СГП проверит распространенную в СМИ информацию о нарушениях, связанных с выбором исполнителя и ускоренным строительством газопровода "Турецкий поток" через Болгарию, а также договоры, заключенные с нарушением закона о госзаказе", - говорится в сообщении.

Год назад правительственная пресс-служба уже сообщала "о многочисленных серьезных нарушениях, совершенных при строительстве газопровода "Турецкий поток" на территории Болгарии", которые были выявлены в ходе работы нескольких специальных комиссий.

Общая протяженность газопровода через территорию Болгарии составляет 474 км, его строительство было завершено в конце 2020 года, трасса прошла через 11 областей страны. Газопровод берет начало от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе РФ, на сушу выходит в Турции у населенного пункта Кыйыкёй в северо-западной провинции Кыркларели. Вторая нитка газопровода заканчивается возле турецко-болгарской границы у населенного пункта Странджа (Болгария). Далее она проходит через Болгарию и Сербию в Венгрию.