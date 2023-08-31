Заседание межправкомиссии России и Турции состоится в ближайшее время

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, оно пройдет в Турции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следующее заседание российско-турецкой межправительственной комиссии состоится в ближайшее время в Турции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Недавно турецкая сторона назначила нового сопредседателя межправительственной торгово-экономической комиссии, и мы договорились, что очередное заседание этой комиссии состоится в ближайшей перспективе в Турции", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров отметил, что торгово-экономические связи двух стран развиваются "быстро и интенсивно". "В прошлом году товарооборот вырос почти на 90%, превысил $62 млрд, - указал он. - Развиваются наши стратегические проекты, прежде всего в сфере энергетики, которая традиционно является локомотивом в наших отношениях".

По словам Лаврова, "возведение всех четырех энергоблоков атомной электростанции "Аккую" идет по графику". "И со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба", - добавил он.