В Кузбассе ожидают рост турпотока около 8% в 2023 году

Для привлечения туристов в регионе развивается промышленный туризм, в котором принимают участие более 65 предприятий

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Турпоток в Кемеровскую область по итогам 2023 года может вырасти на 8% и приблизится к 3 млн посещений. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя итоги летнего туристического сезона.

"Мы видим, что растет количество гостей из других регионов. Ожидаем, что рост турпотока по итогам года составит около 8%", - сказал Цивилев.

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко уточнила ТАСС, что в 2022 году количество турпосещений составило 2,6 млн. При этом цифры по количеству туристов в летний сезон оказались выше ожидаемых, например, курорт "Шерегеш" посетили 260 тыс. человек вместо ожидаемых 250 тыс.

"Для того, чтобы рос турпоток, мы как готовим инфраструктуру, так и насыщаем календарь событиями разного характера. Это и культурные, спортивные мероприятия, мультифестивали. Также увеличиваем количество мест размещения", - сказал Цивилев.

Также для привлечения туристов в регионе развивается промышленный туризм, в котором принимают участие более 65 предприятий. В октябре в Кузбассе пройдет всероссийский туристический форум "Уголь. Химия. Металл", на котором будут обсуждаться вопросы межрегионального взаимодействия по развитию промышленного туризма.

Развитие туризма в Кузбассе выбрано в качестве одного из основных направлений для диверсификации экономики. Сейчас ее основу составляет промышленность, в регионе добывают больше половины российского угля и работают около 120 угольных предприятий - шахты, разрезы и обогатительные фабрики, также развита металлургия, химическая промышленность и машиностроение.