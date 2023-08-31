Предельный размер военной помощи ЕС Украине в ближайшие четыре года составит €5 млрд в год

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Совет сообщества продолжит обсуждать это предложение с целью согласовать его как можно скорее

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Предельный размер военной помощи Евросоюза Украине в ближайшие четыре года составит €5 млрд в год. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

"Наше предложение - потолок в €20 млрд, €5 млрд каждый год следующие четыре года", - сказал он.

По словам Борреля, Совет ЕС продолжит обсуждать это предложение с целью согласовать его как можно скорее. "Надеюсь, оно будет согласовано до конца года", - добавил он.

Речь идет о намерении ЕС создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы объемом в €5 млрд в год. Это план военной поддержки Киева, который ЕС готовит последние месяцы. Предполагается, что он включит поставки оружия и подготовку военных на сумму в €20 млрд на следующие четыре года. Этот план будет осуществляться через Европейский фонд мира. Средства из этого фонда будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ.

Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, разногласия стран - членов Евросоюза по поводу увеличения в 2021-2027 годах на €86 млрд бюджета сообщества в связи с растущими расходами Брюсселя и дефицитом госбюджетов несут угрозу финансовой поддержке Украины. По данным издания, запросы Брюсселя "о дополнительном финансировании в общей сложности на €86 млрд, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям [расходов]".