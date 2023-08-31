Котюков попросил Путина поддержать строительство двух объездных дорог в Красноярском крае

Речь идет о дорожных обходах в Ачинске и Нижнем Ингаше

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Два глубоких дорожных обхода федеральной трассы необходимо построить в Красноярском крае - в Ачинске и Нижнем Ингаше. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию региона под председательством президента РФ Владимира Путина сообщил врио губернатора региона Михаил Котюков и попросил главу государства поддержать эти проекты.

"У нас еще остаются два населенных пункта. <…> Это город Ачинск - третий по величине город Красноярского края, где сегодня нет обхода, и транзитный транспорт идет через уличную дорожную сеть <…> и поселок Нижний Ингаш, где фактически пересекаются транссибирская магистраль и федеральная автомобильная дорога. <…> Конечно, мы получаем большие пробки, большую нагрузку, поэтому жители населенных пунктов ждут решения о строительстве глубоких обходов этих двух территорий. Владимир Владимирович, здесь нужна ваша поддержка", - сказал Котюков.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в Красноярском крае в 2023 году интенсивность дорожного движения по федеральным трассам выросла от 20-30%.

"Дорогу, конечно, надо расширять. Мы отработаем стоимость. У нас определенные деньги вложены. <…> Мы посмотрим еще раз при формировании бюджета и наиболее узкие участки будем отрабатывать и включать в план по расширению дорог. <…> Поэтому будет ваше поручение - отработаем и два этих обхода. Один из них, я думаю, что можно уже в пятилетку включить. Второй, посмотрим, может быть, в периоды до 2030 года", - сказал Хуснуллин.