Москва за пять лет одобрила гранты и субсидии IT-компаниям на 824 млн рублей

За это время финансовую поддержку со стороны города получило больше 1,5 тыс. IT-компаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичное правительство за пять лет одобрило гранты и субсидии IT-компаниям на общую сумму в 824 млн рублей. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

"За пять лет финансовую поддержку со стороны города получило больше 1,5 тыс. IT-компаний. Им одобрили гранты и субсидии на 824 млн рублей. С помощью льготных кредитов отраслевой бизнес привлек еще около 8 млрд рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Она добавила, что благодаря поручительствам столичного фонда содействия кредитованию малого бизнеса IT-предприниматели взяли займы на общую сумму 2,1 млрд рублей. "Более 500 цифровых проектов реализовала Москва в самых разных сферах за последние пять лет. Каждый из них делает город комфортнее для миллионов жителей. Свыше 70 раз столичные цифровые решения становились победителями и призерами престижных международных премий", - отметила заммэра.

Как отметили в пресс-службе, всего в столице зарегистрировано свыше 52 тыс. компаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - на них приходится больше половины выручки на отечественном рынке. При этом 85% предприятий относится к сектору малого и среднего предпринимательства.

"С января по июнь 2023 года оборот компаний, специализирующихся на информационных технологиях и услугах, вырос на 29,7%. По итогам 2022 года совокупный оборот ИКТ-компаний составил 3,5 трлн [рублей]. Число предприятий в этой сфере на начало августа увеличилось на 16,5% (на 7,4 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - резюмировали в комитете.