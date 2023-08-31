Минфин планирует выделить средства на инфраструктурные проекты в Красноярском крае

Ресурсы на эти цели есть, отметил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство финансов будет выделять необходимое финансирование на инфраструктурные проекты в Красноярском крае, ресурсы на эти цели есть. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил глава ведомства Антон Силуанов, говоря о проектах края.

"Консолидированный бюджет [Красноярского края] почти полтриллиона рублей. За бюджет мы спокойны. <…> Если речь идет о взлетной полосе [аэропорта Красноярск], то мы посмотрим с Виталием Геннадьевичем [Савельевым] возможности 2026-2027 годов. Сейчас как раз формируется бюджет, лимиты определяются, и в рамках ресурсов, как сказал Виталий Геннадьевич, этот вопрос будет отработан", - сказал Силуанов.

Говоря также о красноярском метрополитене, глава Минфина отметил, что на реализацию этого проекта по поручению главы государства был выделен 1 млрд рублей, и начинается реализация проекта. "Деньги в рамках инфраструктурных кредитов есть, почти 90 млрд рублей на эти цели предусмотрено, поэтому уверен, что этот проект будет реализован в срок", - сказал Силуанов.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделялось 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.

Министр отметил, что необходимые ресурсы на дорожные вопросы также есть. "Чтобы ликвидировать "узкие места", большие перевозки, рост - будем выделять необходимое финансирование на это мероприятие и, соответственно, на другие задачи, которые сегодня были обозначены, в том числе по вопросам экологии", - подчеркнул Силуанов.