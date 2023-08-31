Генсек ООН заявил, что направил главе МИД РФ предложения по возобновлению зерновой сделки

Антониу Гутерриш заявил, что его предложения Сергею Лаврову касаются, в частности, решения проблем экспорта российских продовольствия и удобрений

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с конкретными предложениями по восстановлению зерновой сделки.

"Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил россйскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы. Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что будет крайне важно восстановить ее", - добавил Гутерриш.

Он добавил, что эти предложения могут быть основой для возобновления зерновой сделки, но при этом отметил, что она должно быть устойчивой и работать на благо всех участников.

"Я считаю, что мы представили предложения, которые могут быть основаниями для возобновления (зерновой сделки - прим. ТАСС). Но для такого возобновления, которое будет устойчивым. Нельзя, чтобы черноморская инициатива работала от кризиса к кризису, от приостановки до приостановки. Нам нужно что-то, что работает и работает на благо всех", - сказал он.

Учет озабоченностей России

Гутерриш заявил, что его предложения Лаврову касаются, в частности, решения проблем экспорта российских продовольствия и удобрений.

"Предложения касаются необходимости возобновления черноморской инициативы. В то же время мы предложили ряд конкретных решений в связи с имеющимися озабоченностями. Они позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам", - сказал он.

"Я считаю, что если мы будем работать серьезно, то можем добиться положительного решения для всех - для Украины, России и, важнее всего, для всего мира в тот момент, когда многие страны сталкиваются с серьезными сложностями при обеспечении продовольственной безопасности", - добавил Гутерриш.