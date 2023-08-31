Стороны также рассмотрели вопрос продолжения коммерческих перевозок в Черном море

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Турция и Украина обсудили зерновую сделку и "продолжение коммерческих перевозок в Черном море". Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу.

"Мы провели видеоконференцию с Александром Кубраковым, вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Украины. В ходе встречи мы обсудили недавно прекращенную инициативу "Зерновой коридор", продолжение коммерческих перевозок в Черном море и возможное инвестиционное сотрудничество в инфраструктуре Украины. Мы всегда поддерживаем Украину и продолжаем оказывать ей поддержку", - написал турецкий министр на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).