31 августа, 16:26,
обновлено 31 августа, 16:35

Турция и Украина обсудили зерновую сделку

Стороны также рассмотрели вопрос продолжения коммерческих перевозок в Черном море

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Турция и Украина обсудили зерновую сделку и "продолжение коммерческих перевозок в Черном море". Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу.

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"Мы провели видеоконференцию с Александром Кубраковым, вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Украины. В ходе встречи мы обсудили недавно прекращенную инициативу "Зерновой коридор", продолжение коммерческих перевозок в Черном море и возможное инвестиционное сотрудничество в инфраструктуре Украины. Мы всегда поддерживаем Украину и продолжаем оказывать ей поддержку", - написал турецкий министр на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). 

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