На Красноярском экономическом форуме обсудят строительство транспортного коридора в Китай

По словам врио губернатора региона Михаила Котюкова, этот транспортный коридор может быть в дальнейшем продолжен через реку Енисей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Строительство транспортного коридора через Красноярский край в западный Китай обсудят участники Красноярского экономического форума (КЭФ) весной 2024 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Котюков на совещании по социально-экономическому развитию региона под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В Красноярске есть мостовой переход, по которому фактически идет сегодня основной ход Транссиба. Этот мостовой переход, он, что называется, в один путь. <…> Основания моста сделаны, но вот второй путь пока не появился. С одной стороны, включение этого объекта в инвестиционную программу РЖД позволило бы заранее подготовиться к расширению движения на Восточном полигоне <…>, а с другой стороны, это бы нам дало выход в западный Китай. <…> Этот вопрос пока требует серьезного экспертного обсуждения. У нас впереди запланирован Красноярской экономический форум. Весной следующего года мы планируем с коллегами это обсудить", - сообщил Котюков.

По словам врио губернатора региона, этот транспортный коридор может быть в дальнейшем продолжен через реку Енисей. "Возможно, и дальше можно будет продолжать этот международный коридор. При этом мы фактически продлим Енисей, который связывает и может вывести эти транспортные потоки на Северный морской путь", - отметил Котюков.

КЭФ проводится в краевом центре с 2004 года. Первый форум проходил под названием "Инвестиционный форум регионального развития". Начиная с 2007 года на форуме обсуждались федеральные темы, в 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса, начиная с 2021 года форум работает в гибридном формате - с выездными студиями в других городах.