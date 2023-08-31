31 августа, 16:50

Сервис такси "Яндекса" в Финляндии сообщил, что продолжает работать в обычном режиме

В Yango сообщили, что находятся в диалоге с европейскими регуляторами о процессах хранения и обработки данных европейских пользователей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сервис Yango, принадлежащий "Яндекс такси", работает в Финляндии в обычном режиме и находится в диалоге с европейскими регуляторами о процессах хранения и обработки данных европейских пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Yango работает в Финляндии в обычном режиме. Компания находится в диалоге с европейскими регуляторами и предоставила им технические детали о процессах хранения и обработки данных европейских пользователей", - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что регулятор Финляндии на основании предоставленных данных подтвердил возможность продолжения работы сервиса без каких-либо санкций и продлил срок рассмотрения дела до 26 сентября. "Yango предоставила дорожную карту по реализации дополнительных мер, обеспечивающих выполнение новых требований финского регулятора по передаче данных", - добавили в компании.

Уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус 8 августа объявила о запрете на передачу данных пользователей службы такси Yango из Финляндии в Россию. 

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