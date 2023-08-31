"Россети" построят 570 км линий электропередачи в Санкт-Петербурге в 2023 году

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в последние годы в Санкт-Петербурге ведется планомерная модернизация объектов энергетики

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Россети" в 2023 году намерены построить 570 км линий электропередачи в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга по итогам рабочей встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора компании Андрея Рюмина.

В ходе встречи стороны рассмотрели комплекс мер для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения города, технологического присоединения к сетям новых потребителей.

"В последние годы в городе ведется планомерная модернизация объектов энергетики. В этой работе активно участвует компания "Россети". Они реконструируют существующие электросети и строят новые, создают современные мощные подстанции. Все новые объекты они проектируют с учетом планов развития города", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Рюмина, "Россети" в Санкт-Петербурге выполняют одну из самых масштабных в стране программ развития сетевой инфраструктуры. "Это отвечает интересам города, позволяет строить социальные объекты и новые жилые кварталы, создавать предприятия, которые работают на импортозамещение. Только в этом году вложим в проекты в Санкт-Петербурге более 36 млрд рублей. Планируем ввести около 570 км линий электропередачи и почти 1 тыс. МВА трансформаторной мощности", - отметил генеральный директор компании.

Кроме того, по словам Рюмина, за последнее время "Россети" открыли в Санкт-Петербурге несколько новых объектов - Центр управления сетями, высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ "Морская" и "Витебская". В Московском, Красносельском и Петродворцовом районах идет реконструкция воздушных ЛЭП с переводом их в кабельное исполнение.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время будет завершена модернизация кабельных сетей 35 кВ в Выборгском и Калининском районах. Крупнейший проект в магистральных сетях - реконструкция подстанции 330 кВ "Завод Ильич", которая входит в Петербургское энергокольцо.

Важной задачей Андрей Рюмин также назвал обеспечение доступности сетевой инфраструктуры для технологического присоединения. С начала года "Россети" подключили к сетям порядка 5 тыс. потребителей в Санкт-Петербурге, в том числе 17 школ и детских садов, семь организаций здравоохранения, 14 спортивных объектов, 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, напомнили в электросетевом холдинге. Кроме того, энергетики обеспечили электроснабжение 25 новых жилых комплексов.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.