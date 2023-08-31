Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,48-0,68%

Курс доллара снизился на 0,19%, евро - на 1,2%, юань сохранил значения предыдущего дня

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг днем смог обновить максимум с 21 февраля 2022 года по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 3 227,99 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,68%, до 1 059,17 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,19%, закрывшись на отметке 96,02 рубля, евро - на 1,2%, до 104,08 рубля, юань сохранил значения предыдущего дня - 13,17 рубля.

"Слабость рубля и ценовой оптимизм в сырье сохраняли положительный сентимент в отношении акций экспортеров, уверенно смотрелись и представители финансового сектора", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был в целом нейтральным - китайские биржи снижались, европейские индексы в основном зеленели, нефть Brent торговалась в плюсе выше отметки $85.

Статистика дня была неоднозначной. "В Китае августовский индекс PMI в секторе услуг чуть превысил прогноз, а производственный, напротив, немного не дотянул до ожиданий. Тем не менее производственный PMI остается в зоне роста (выше 50 пунктов), тогда как активность в секторе услуг по факту слегка замедляется. Предварительная оценка ИПЦ еврозоны показала, что потребительские цены в регионе за минувший месяц выросли сильнее ожиданий. В свою очередь данные по потребительским расходам в США оказались лучше прогноза", - рассказал Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро" (+5,84%), бумаги Qiwi (+5,31%), привилегированные акции "Транснефти" (+4,33%), расписки "Циана" (+4,29%), акции ТГК-1 (+3,94%), котировки "Северстали" (+2,93%), бумаги ВТБ (+2,26%).

Большинство бумаг в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин, отметила аналитик инвестиционной компании "Велес капитал" Елена Кожухова. "ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в июле в размере 35,6 млрд рублей и сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд рублей. Банк при этом не будет уплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 году", - пояснила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-1,70%), акции "Интер РАО" (-1,52%), расписки HeadHunter (-1,46%), бумаги "М.Видео"(-1,36%), акции "Селигдара" (-1,26%), бумаги "Фосагро" (-1,24%). Акции ТМК и расписки HeadHunter корректировались после уверенного роста предыдущих дней.

"Селигдар" на этой неделе так и не нашел поддержки в дивидендных новостях, в связи с чем сохранял склонность к нисходящей коррекции. Компания отчиталась о получении чистого убытка по МСФО в первом полугодии в размере 7,262 млрд рублей против прибыли 10,709 млрд рублей годом ранее. Убыток был связан прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля", - рассказала Кожухова.

Акции "М.Видео" продолжали терять позиции после поступивших ранее на неделе новостей, связанных с невыполнением условий по нескольким кредитам. Совет директоров "Фосагро" накануне рекомендовал дивиденды в размере 126 рублей на акцию с доходностью лишь 1,7%.

Прогноз на 1 сентября

"По ряду инструментов российский рынок демонстрирует признаки перегретости, но инвесторы продолжают пользоваться благоприятной конъюнктурой. Завтра фактор пятницы может охладить активность покупателей. Сохранение индекса Мосбиржи выше 3 200 пунктов по итогам недели стало бы позитивным сигналом", - сказал Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 сентября - 3 125 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 93,5-96,5 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что 1 сентября индекс Мосбиржи покажет движения в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 94-96 рублей, евро/рубль - в коридоре 103-105 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,7-13,5 рублей.

1 сентября в фокусе внимания будут данные из США - ключевой отчет по рынку труда и индекс PMI в производстве за август, а также из еврозоны, где также будет опубликован производственный PMI.