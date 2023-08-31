Эксперт: Запад не наложит санкции на Катар в случае его участия в поставках зерна из РФ

Бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер напомнил, что "экспорт зерна из России и так не запрещен"

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Страны Запада не рискнут ввести санкции против Катара в случае реализации планов поставок 1 млн тонн российского зерна в Турцию по льготной цене при участии Дохи в их финансовом обеспечении. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер, комментируя итоги переговоров в Москве глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

"Я думаю, что Запад не пойдет на такой риск. Катар тоже пытается помочь бедным странам в конечном счете. Такое отношение надо ценить", - подчеркнул Сезер. Он напомнил, что "экспорт зерна из России и так не запрещен". "В принципе это можно делать свободно, но Запад пытается сократить российский экспорт за счет [ограничений, касающихся] SWIFT и страхования [судов]", - добавил эксперт.

Лавров и Фидан обсудили на переговорах инициативу президента РФ Владимира Путина, заключающуюся в организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Россия, как ранее отмечали в МИД РФ, рассматривает этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке.

Как сообщал ТАСС источник в турецком зерновом союзе, производители республики готовы к реализации этой инициативы. По его словам, начать переработку зерна в муку - технический момент, нужна политическая воля, а поставки в Африку могут быть начаты уже осенью.

Первой об этой инициативе сообщила германская газета Bild 18 августа. По утверждению СМИ, Лавров через несколько дней после прекращения действия зерновой сделки 17 июля предложил Россию в качестве альтернативы Украине в гуманитарных поставках в рамках Всемирной продовольственной программы. Основой должен стать меморандум. Турция якобы будет выступать организатором этого процесса, а Катар - спонсором. При этом газета писала, что Турция выступает за то, чтобы действовать под эгидой ООН, и призвала Россию реализовать такие планы в дополнение к черноморской инициативе.

Между тем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение договоренностей о поставках зерна с участием России, Турции и Катара продолжится в ближайшее время на высоком и высшем уровне, конкретных итогов пока нет.