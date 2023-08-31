31 августа, 17:51

Правительство продлило на год экспортную пошлину на подсолнечные масло и шрот

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Как отметили в пресс-службе кабмина, величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление, согласно которому пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота продлеваются до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться, учитывая базовую экспортную цену в размере 82,5 тыс. рублей за 1 тонну", - говорится в сообщении.

В свою очередь величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот уменьшится. Уточняется, что ставка рассчитывается по специальной формуле - "как разница между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7)". "При таком механизме подсчета ставка снизится, даже несмотря на то, что базовая экспортная цена вырастет с 13 875 рублей до 15 875 рублей за тонну", - пояснили в кабмине. 

Теги:
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