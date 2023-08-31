В РФ перенесут срок обязательного введения электронных путевок для выездных туроператоров

Штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет, сообщили в Минэкономразвития

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Срок начала обязательного использования электронных путевок операторами по выездному туризму будет перенесен, штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного использования системы "Электронная путевка". По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", - говорится в сообщении.

Точный срок пока не установлен.

Как пояснили в министерстве, перенос сроков позволит компаниям без дополнительной нагрузки сосредоточиться на успешном завершении летнего сезона, потестировать систему и донастроить взаимодействие с ней.

Закон о системе электронных путевок вступил в силу 1 сентября 2022 года, с этого дня туроператоры могут в добровольном порядке передавать сведения о поездках в систему. Для бизнеса был предусмотрен тестовый период - в это время туроператоров не будут привлекать к ответственности: для выездных туроператоров таким сроком было установлено 1 марта 2023 года, для внутренних и въездных туроператоров - 1 сентября 2023 года. Позже этот срок для выездных туроператоров был перенесен на 1 сентября 2023 года.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на один год - на 1 сентября 2024 года - срок вступления в силу обязательств для туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, по внесению ими данных в единую информационную систему электронных путевок.