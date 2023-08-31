Минфин США внес россиянина и компанию из РФ в санкционный список по КНДР

Речь идет о расположенной в Москве компании "Интеллект" и связанном с ней гражданине РФ Сергее Козлове

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло расположенную в Москве компанию "Интеллект" и связанного с ней гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный список по КНДР. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ведомства.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Как отмечается в заявлении, "в координации с Республикой Корея и Японией США ввели санкции в отношении двух физических и одного юридического лица" - северокорейского гражданина Чон Чин Ена, Козлова и компании "Интеллект", которые, по версии Вашингтона, якобы "участвовали в получении доходов для противоправной разработки КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет". Решение Минфина ввести против них рестрикции "принято в ответ на попытку КНДР запустить на орбиту разведывательный спутник 23 августа, что стало второй неудачной попыткой за последние три месяца", добавили в финансовом ведомстве.

КНДР на прошлой неделе совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В космическом агентстве КНДР подчеркнули, что неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, и выразили намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.