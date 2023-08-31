Кабмин на год перенес срок запуска обновленных правил поставки газа внутри России

Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ вновь перенесло на год - на 1 сентября 2024 года - вступление в силу нового свода правил поставки газа в России, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее основной причиной для возможного переноса срока называлось недопущение отсутствия законодательных норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива.

Новые правила были утверждены в ноябре 2021 года взамен принятых в 1998 году (с последующими изменениями). Изначально они должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года, но срок был сдвинут на 1 марта 2023 года, затем - на 1 сентября 2023 года.

Однако новые правила поставки газа не предусматривают полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по утверждению графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие, а также графиков ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае аварий, говорилось ранее в проекте постановления. Перенос срока запуска новых правил поставки газа был призван не допустить отсутствия данных законодательных норм.

О новых правилах поставки газа в РФ

Как было указано в документе, правила поставки газа в РФ определяют отношения между поставщиками и покупателями, в том числе газотранспортными и газораспределительными организациями, они обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в поставках газа через трубопроводные сети. При этом эти положения не распространяются на вопросы, касающиеся поставок газа населению.

Правила регулируют вопросы заключения и исполнения договоров о поставках газа, его учета, расчетов за газ и его транспортировку, права и обязанности сторон и так далее. Согласно постановлению, данные правила будут действовать в течение шести лет после вступления в силу.