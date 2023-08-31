Экс-главу "Яндекса" в РФ Елену Бунину исключили из правкомиссии по соцзначимым ресурсам

Из комиссии также исключили экс-гендиректора оператора связи Tele2 Андрея Патоку

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кабмин РФ исключил бывшую главу "Яндекса" в России Елену Бунину из состава правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, следует из документа на интернет-портале правовой информации.

О том, что Бунина покидает "Яндекс", IT-компания сообщила в апреле 2022 года, не приводя причин этому. И.о. гендиректора в России тогда был назначен глава медиасервисов "Яндекса" Артем Савиновский, вскоре он занял сам этот пост.

Также, согласно распоряжению, из комиссии исключен экс-гендиректор оператора связи Tele2 Андрей Патока. Но вместо него в состав комиссии вошел нынешний глава оператора Алексей Телков.

Исходя из документа от 29 декабря 2021 года, определяющего состав этой комиссии, в нее входят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития Максут Шадаев и его заместители Дмитрий Ким и Бэлла Черкесова, глава АНО "ИРИ" Алексей Гореславский, генеральный директор VK Владимир Кириенко, глава Роскомнадзора Андрей Липов, президенты "Ростелекома" и МТС Михаил Осеевский и Вячеслав Николаев, гендиректоры "Мегафона" и "Билайна" Хачатур Помбухчан и Александр Торбахов и другие.