Антимонопольный регулятор Белоруссии обсудил с главой Wildberries работу маркетплейса

Стороны также затронули некоторые аспекты гармонизации законодательства в сфере электронной торговли в рамках ЕАЭС

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии обсудили с генеральным директором крупнейшего в России онлайн-ретейлера Wildberries Татьяной Бакальчук вопросы работы и развития инфраструктуры маркетплейса в республике. Об этом по итогам состоявшейся в Минске встречи сообщила пресс-служба МАРТ.

"31 августа на площадке министерства антимонопольного регулирования и торговли прошла встреча с генеральным директором ООО "Вайлдберриз" (Российская Федерация) Татьяной Бакальчук. В ходе переговоров обсуждены вопросы развития инфраструктуры маркетплейса в Беларуси, открытия логистических центров, урегулирования вопросов двойного налогообложения, маркировки и прослеживаемости", - говорится в сообщении.

Также стороны затронули некоторые аспекты гармонизации законодательства в сфере электронной торговли в рамках ЕАЭС, вопросы ценового регулирования на товары, реализуемые белорусскими организациями на экспорт, и часть других тем.

"Мы заинтересованы в развитии электронной торговли, в том числе и площадки Wildberries, в Беларуси. Вместе с тем главными факторами успешной работы маркетплейса является соблюдение национального законодательства и налаживание действенной обратной связи с покупателями по волнующим их вопросам", - отметил глава МАРТ Алексей Богданов.

Проблемы и решения

Ранее власти Белоруссии неоднократно указывали на проблемы в работе белорусского Wildberries и принимали меры, направленные на их устранение. Так, в середине февраля по требованию Национального центра защиты персональных данных Wildberries прекратил обработку избыточных персональных данных покупателей, в частности платежных сведений, которые были удалены из личного кабинета.

В январе председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов сообщил, что на допущенные Wildberries нарушения прав покупателей жестко отреагировал президент страны Александр Лукашенко. Речь шла о том, что в декабре 2022 года интернет-магазин wildberries.by, несмотря на ранее вынесенные предписания МАРТ, вновь ввел взимание платы за возврат покупателями товаров, не подошедших по размеру, фасону, комплектации и т. п.

В середине января МАРТ сообщил, что интернет-магазин отменил плату за возврат товара и обязался вернуть покупателям списанные ранее средства. 17 января антимонопольный регулятор проинформировал, что суд в Минске оштрафовал должностное лицо онлайн-площадки, имя и должность которого не сообщались, за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, а также неисполнение предписания госоргана. На сотрудника маркетплейса были наложены штрафы.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В середине августа источник на рынке, знакомый с планами Wildberries сообщал, что компания изучает выход на рынок Китая и уже начал переговоры с потенциальными партнерами.