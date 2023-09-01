В Тверской области рассказали о размере стипендии студентов-целевиков в медколледжах

В зависимости от курса и успеваемости обучающиеся смогут ежемесячно получать от 5 тыс. до 10,5 тыс. рублей

ТВЕРЬ, 31 августа. /ТАСС/. Студенты-целевики медицинских колледжей Тверской области в зависимости от курса обучения и успеваемости будут получать из регионального бюджета ежемесячные выплаты от 5 до 10,5 тыс. рублей, а также имеют право на бесплатное образование при условии, что трудоустроятся в больницах региона. Решение принято на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"В Верхневолжье утвержден размер ежемесячных и ежегодных выплат для студентов-целевиков, обучающихся в медицинских колледжах региона. … Выплата определяется в зависимости от курса, на котором обучается студент, и успеваемости", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первом семестре на первом курсе все студенты-целевики будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, при сдаче сессии на "хорошо" и "отлично" размер стипендии вырастет до 6,5 тыс. рублей. С каждым годом обучения сумма для всех целевиков будет расти на 1 тыс. рублей, при этом к концу третьего курса для успевающих студентов она составит уже 10,5 тыс. рублей.

Кроме этого, студенты-целевики могут рассчитывать и на ежегодную выплату. В 2024 году ее размер составит 12 тыс. рублей, в 2025 году для отличников и хорошистов сумма увеличится до 15 тыс. рублей. "Все суммы приведены за вычетом НДФЛ, то есть это то, что студенты будут получать на руки", - добавили в облправительстве.

В медколледжах Тверской области с нового учебного года вводится новый механизм подготовки кадров по целевым договорам. Абитуриенты при поступлении могут заключить договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами, которые оплатят обучение, но при условии, что после получения диплома выпускники отработают определенное время в больницах региона.