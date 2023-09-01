РФ вводит экспортные пошлины на минеральные удобрения в размере 7% со ставкой по видам

Пошлины будут действовать с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на минеральные удобрения в размере 7% от таможенной стоимости с установлением минимальной ставки пошлины в зависимости от вида удобрений начинает в пятницу действовать в России. Соответствующее постановление правительства 30 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно было опубликовано накануне вечером.

Пошлины будут действовать с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, ставка по азотным удобрениям составит 7%, но не менее 1 100 рублей за тонну, по фосфорным и сложным - 7%, но не менее 2 100 рублей за тонну, по калийным - 7%, но не менее 1 800 рублей за тонну.

Ранее Минфин предлагал установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую экспортную пошлину со ставкой 8% по всем видам удобрений. Однако на этой неделе два источника сообщили ТАСС, что ведомства обсуждают снижение ставки до 7%.

Также Минфин исключил из проекта два вида минеральных удобрений (водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония). Правительство в постановлении сохранило нулевую ставку экспортной пошлины на них.

С 1 января в РФ были введены на год экспортные пошлины на минеральные удобрения в размере 23,5%, которые действовали в случае превышения цены удобрений $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагались. Однако Минфин в июне заявлял, что, поскольку бюджет РФ получил всего примерно 5% от запланированных на этот год взносов по экспортным пошлинам, правительство изучает возможность замены этого механизма.