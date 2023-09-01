"Почта России" с сентября не принимает отдельные отправления без предъявления паспорта

Правило прописано в апрельском приказе Минцифры России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Почта России" перестает с пятницы, 1 сентября, принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления паспорта отправителем.

Почтовый оператор сообщал, что для оплаты почты онлайн и возможности сдачи ее без документов нужно подключить сервис "Простая электронная подпись".

Правило прописано в апрельском приказе Минцифры России. Согласно ему, принимать регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут при условии идентификации отправителей или их представителей. Это будут делать по документу, удостоверяющему личность, через единую систему идентификации и аутентификации или другим способом.